"МЮ" нашел замену Сульшеру: названо имя тренера, который возглавит "дьяволов" летом

Приход Гарета Саутгейта на тренерский пост манкунианцев ожидается по окончании Евро-2020

Сульшер и Саутгейт / Фото: Daily Mail / Sport

Руководство "Манчестер Юнайтед рассмотрит возможную отставку главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Daily Mail. По данным источника, руководство "красных дьяволов" может уволить Сульшера, если специалисту не удастся улучшить результаты команды в нынешнем сезоне.

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Сульшер безуспешно пытается задать МЮ верное направление / Фото: Reuters

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Основным претендентом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Сульшера является наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт. При этом назначение Саутгейта может произойти лишь после чемпионата Европы 2020 года.

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Отметим, что после 24 туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. За последние четыре матча "дьяволы" потерпели три поражения и одержали всего одну победу.

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