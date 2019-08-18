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"МЮ" отдаст своего самого высокооплачиваемого игрока в аренду, но будет платить ему часть зарплаты

Сегодня, 21:13

Чилийский футболист зарабатывает в английском клубе почти 20 миллионов евро в год

Алексис Санчес

Алексис Санчес / Фото: AFP

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может продолжить карьеру в чемпионате Италии.  Как сообщает источник, чилиец перейдет в "Интер" на правах бесплатной аренды с возможностью выкупа за 15 миллионов евро по окончании сезона-2019/20.

При этом "нерадзурри" будут платить форварду 3-4 миллиона евро в год, что составляет четверть его заработка в данный момент. Остальную часть зарплаты будут выплачивать манкунианцы. Отметим, что Санчес является самым высокооплачиваемым игроком "МЮ" – его годовой оклад составляет более 27 миллионов евро.

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Ранее главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер отмечал, что нападающий не уйдет из клуба в текущее трансферное окно.

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Напомним, Санчес перешел в "МЮ" в январе прошлого года из "Арсенала" за 34 миллиона евро. За "красных дьяволов" игрок провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

Ране мы писали, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. По словам женщины, они познакомились в ночном клубе, после чего игрок начал донимать ее звонками и сообщениями.

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чемпионат Англии чемпионат Италии Манчестер Юнайтед Интер Италия Алексис Санчес

Источник: Sportbox

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