Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости спорта   Новости футбола

"МЮ" под руководством Сульшера продолжает победную серию

Сегодня, 22:18

"Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу кряду в чемпионате Англии, обыграв "Брайтон"

"МЮ" обыграл "Брайтон"
"МЮ" обыграл "Брайтон". Фото: AFP
"МЮ" под руководством Сульшера продолжает победную серию //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/385/be6/5c4385be698ac.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/385/be6/5c4385be698ac.jpg Футбол "Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу кряду в чемпионате Англии, обыграв "Брайтон"

Футболисты "Манчестер Юнайтед" одержали шестую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв в матче 23-го тура Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион". Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Поль Погба (27-я минута, с пенальти) и Маркус Рэшфорд (42), у гостей мяч забил Паскаль Гросс (72).

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает в Премьер-лиге с тех пор, как норвежец Уле-Гуннар Сульшер 19 декабря сменил в должности главного тренера команды португальца Жозе Моуринью. Манкунианцы набрали 44 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице, обойдя лондонский "Арсенал", который провел на одну встречу меньше. "Брайтон" с 26 очками занимает 13-ю строчку.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" 2:1

Результаты всех матчей тура:
14:30 "Вулверхэмптон" – "Лестер" – 4:3
17:00 "Борнмут" – "Вест Хэм" – 2:0
17:00 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 4:3
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" – 2:1
17:00 "Ньюкасл" – "Кардифф" – 3:0
17:00 "Саутгемптон" – "Эвертон" – 2:1
17:00 "Уотфорд" – "Бернли" – 0:0
19:30 "Арсенал" – "Челси" – 2:0

видео голов, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Брайтон

Вы сейчас просматриваете новость " "МЮ" под руководством Сульшера продолжает победную серию". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Джейми Варди в образе Человека-паука напал на футболистов "Лестера"

17 января, 20:23

Английский нападающий подшутил над своими партнерами по команде на тренировке

Сульшер выбирает состав на матчи "Манчестер Юнайтед" с помощью Фергюсона

14 января, 18:56

Шотландский специалист лично поспособствовал приглашению норвежца в клуб

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник

11 января, 21:03

Возвращение Кличко и дебют Усика в супертяжах может пройти 13 апреля

Мейвезер вернулся на ринг и эффектно победил японца: видео нокаута

31 декабря 2018, 17:15

После третьего нокдауна Теншин Насукава отказался продолжать поединок

Боксер, победивший Виталия Кличко, стал инвалидом

30 декабря 2018, 12:21

Крис Берд задумывается об ампутации ног, чтобы не терпеть боль

Пошла вразнос: бывшая невеста Кличко изменилась до неузнаваемости

27 декабря 2018, 10:33

Хэйден Панеттьери после расставания с украинцем попала в скандал с алкоголем и перестала следить за собой

Как Беринчик избивал филиппинца: видео нокаута и боя за титул интернационального чемпиона WBO

23 декабря 2018, 09:41

Украинец еще на шаг стал ближе к поясу чемпиона мира