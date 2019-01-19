"МЮ" под руководством Сульшера продолжает победную серию
"Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу кряду в чемпионате Англии, обыграв "Брайтон"
Футболисты "Манчестер Юнайтед" одержали шестую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв в матче 23-го тура Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион". Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Поль Погба (27-я минута, с пенальти) и Маркус Рэшфорд (42), у гостей мяч забил Паскаль Гросс (72).
"Манчестер Юнайтед" не проигрывает в Премьер-лиге с тех пор, как норвежец Уле-Гуннар Сульшер 19 декабря сменил в должности главного тренера команды португальца Жозе Моуринью. Манкунианцы набрали 44 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице, обойдя лондонский "Арсенал", который провел на одну встречу меньше. "Брайтон" с 26 очками занимает 13-ю строчку.
Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" 2:1
Результаты всех матчей тура:
14:30 "Вулверхэмптон" – "Лестер" – 4:3
17:00 "Борнмут" – "Вест Хэм" – 2:0
17:00 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 4:3
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" – 2:1
17:00 "Ньюкасл" – "Кардифф" – 3:0
17:00 "Саутгемптон" – "Эвертон" – 2:1
17:00 "Уотфорд" – "Бернли" – 0:0
19:30 "Арсенал" – "Челси" – 2:0
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