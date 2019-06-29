"МЮ" подписал игрока сборной Англии и увеличил ему зарплату в восемь раз

Защитник Аароа Ван-Биссаки переехал в Манчестер из Кристал Пэлас

Ван-Биссаки перебирается в Манчестер. Фото: Twitter

"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере защитника "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарона Ван-Биссаки. Контракт между "красными дьяволами" и 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет с возможностью продления сотрудничества со стороны клуба еще на сезон.

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Стоимость трансфера не разглашается, но СМИ пишут о том, что манкунианцы заплатили "Кристал Пэлас" 50 млн фунтов. Сам Ван-Биссака, по слухам, будет зарабатывать на "Олд Траффорд" 80 тысяч фунтов в неделю – в 8 раз больше, чем он получал в "Кристал Пэлас".

В сезоне-2018/19 Ван-Биссака провел 39 матчей за "стекольщиков" во всех турнирах, отметившись при этом 4 результативными передачами.

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Напомним, Зозуля не раз заявлял, что ему нравится в Испании в бытовом плане. Однако там ему то и дело приходится отвечать на неспортивные обвинения. Сродни тому, что прозвучало от лидера местной левопопулистской партии "Подемос" Пабло Иглесиаса. Депутат вспомнил историю с бойкотом фанатами "Райо Вальекано" перехода футболиста два года назад и обозвал украинца нацистом и расистом. Клуб украинца "Альбасете" выступил с официальным заявлением, в котором заявил об абсолютной поддержке Зозули.

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