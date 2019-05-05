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"МЮ" повторил антирекорд 1970 года и остался без Лиги чемпионов

5 мая, 18:38

Голы и лучшие моменты матча 37 тура Премьер-лиги

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" (1:1). Для "красных дьяволов" эта встреча 14-й подряд во всех турнирах, в которой они пропустили. Такое с командой случилось впервые с 1970-го, когда "МЮ" пропустил в 16 играх подряд с октября по декабрь того года.

Также "МЮ" потерял даже теоретические шансы на завоевание путевки в Лигу чемпионов. Команда Сульшера находится на шестом месте и отстает от четвертой позиции на четыре балл аза тур до финиша.

"Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1
Голы: Мбенза (60) – Мактомини (8)

"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Дурм (Смит, 46), Шиндлер, Леве, Муй, Бакуна, Притчард, Хогг, Мбенза (Диакаби, 90), Грант.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Линделеф (Диогу Далот, 83), Джонс, Янг, Погба, Матич (Эррера, 53), Мата, Мактомини, Санчес (Чонг, 54), Рэшфорд.

Предупреждения: Джонс (33), Лессль (90).

Напомним, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сделал неутешительный прогноз на следующий сезон: "Чемпионский титул в следующем сезоне это нереально для нас. Для нас важно оставаться в топ-6, как все большие клубы".

Ранее мы писали, что голову Сульшера пришили Остину Пауэрсу: тренера "МЮ" жестко потроллили на родине. Норвежские телевизионщики сравнили команду Уле-Гуннара с плохо управляемой тележкой для багажа.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Хаддерсфилд

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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