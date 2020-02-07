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МЮ против таблоида: клуб считает, что журналисты заранее знали о нападении на дом вице-президента

7 февраля, 22:14

"Качество фотографий, сопровождающих материал, указывает, что на месте был и фотограф издания"

Нападение на дом вице-президента МЮ Эда Вудворда

Нападение на дом вице-президента МЮ Эда Вудворда / Фото: Daily Mail / Sport

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Английский "Манчестер Юнайтед" подал официальную жалобу в Независимую организацию по стандартам прессы (IPSO) на британский таблоид The Sun из-за освещения атаки на дом вице-президента клуба Эда Вудворда. Жалоба связана с материалом про это событие, который появилась в газете и на сайте издания.


Фото Reuters

Напомним, что фаны МЮ перед матчем с "МанСити" напали на особняк Вудворда за 2 млн фунтов, закидали его файерами и потребовали отставки Эда, когда никого не было дома.

"Клуб считает, что газета The Sun получила предварительное уведомление о предполагаемом нападении, преступном причинении ущерба и намерении запугать. А журналист присутствовал, когда все это происходило. Качество фотографий, сопровождающих материал, также указывает, что на месте был и фотограф", – говорится в заявлении МЮ.

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"Журналист не только не выполнил основную обязанность ответственного члена общества – сообщать о готовящемся преступлении и предотвращать потенциальную опасность и преступный ущерб, но своим присутствием еще и поощрял преступников. Мы считаем, что это явное нарушение как кодекса IPSO, так и журналистской этики", – заканчивается заявление "Красных дьяволов".

Ранее мы сообщали, что вратарь "Ливерпуля" провел обряд крещения для жены игрока "Манчестер Юнайтед".

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дом фанаты жалоба Манчестер Юнайтед вице-президент нападения The Sun

Источники: The Sun , Manchester United

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