"МЮ" заплатит норвежскому клубу за Сульшера в 12 раз меньше, чем обещалось ранее
Английский клуб увел тренера у "Мольде" посередине сезона
Вчера "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды на постоянной основе. По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов. Английский клуб предоставит эту сумму в качестве жеста доброй воли. В декабре клуб из Норвегии получил еще 500 тысяч фунтов за аренду специалиста.
Ранее в прессе была информация, что англичане могут заплатить "Мольде" 6 миллионов фунтов, если решат назначить Сульшера на постоянной основе.
Сульшер забил 126 голов в 366 матчах за "Юнайтед" в период с 1996 по 2007 год, а также управлял резервной командой клуба до конца 2010 года. Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" после увольнения Жозе Моуринью 19 декабря 2018 года и выиграл восемь матчей подряд, установив новый рекорд клуба.
Всего под руководством норвежца "Красные дьяволы" одержали 14 побед в 19 матчах. Сульшеру удалось набрать больше очков в Премьер-лиги, чем любой другой клуб за это время. Также Сульшер героически вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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