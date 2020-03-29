На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин раскритиковал руководство белорусского футбола за продолжение своего чемпионата в условиях коронавируса. Напомним, Беларусь единственная в Европе проводит свое национальное первенство в разгар пандемии. Ранее даже успешно выступающий за брестское "Динамо" Артем Милевский назвал это странным.

"Чемпионат Беларуси продолжается? Дурость, дурость. Все дураки, что ли, а вы самые умные? На мой взгляд, это история из серии "пока гром не грянет...". Это явно тот самый случай. Историю о существовании коронавируса ведь не кто-то специально выдумал, это серьезная проблема. Это очевидно и всем понятно. Зачем рисковать жизнями людей, тем более вирус так быстро распространяется?" – выразил недоумение по поводу чемпионата Беларуси российский тренер Сергей Балахнин

Сергей Балахнин / Фото: Getty Images

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Ранее президент Беларуси Лукашенко сыграл в хоккей и не увидел никаких вирусов. "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, – сказал белорусской журналистке, стоя у бортика хоккейной площадки, Александр Лукашенко. – Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу".

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