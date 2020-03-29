Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"

29 марта, 20:28

Богдан Юрков

Тренер Сергей Балахнин заявил, что, продолжая свой чемпионат, белорусы рискуют жизнями людей

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин раскритиковал руководство белорусского футбола за продолжение своего чемпионата в условиях коронавируса. Напомним, Беларусь единственная в Европе проводит свое национальное первенство в разгар пандемии. Ранее даже успешно выступающий за брестское "Динамо" Артем Милевский назвал это странным.

"Чемпионат Беларуси продолжается? Дурость, дурость. Все дураки, что ли, а вы самые умные? На мой взгляд, это история из серии "пока гром не грянет...". Это явно тот самый случай. Историю о существовании коронавируса ведь не кто-то специально выдумал, это серьезная проблема. Это очевидно и всем понятно. Зачем рисковать жизнями людей, тем более вирус так быстро распространяется?" – выразил недоумение по поводу чемпионата Беларуси российский тренер Сергей Балахнин

Сергей Балахнин

Сергей Балахнин / Фото: Getty Images

Читайте также: "Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантине

Ранее президент Беларуси Лукашенко сыграл в хоккей и не увидел никаких вирусов. "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, – сказал белорусской журналистке, стоя у бортика хоккейной площадки, Александр Лукашенко. – Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу".

Эксперимент: как правильно защищаться от коронавируса

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Беларуси коронавирус Сергей Балахнин

Источник: РИА Новости

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...