На чемпионский матч "ПСЖ" выйдет в футболках с изображением Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери сильно выгорел после пожара

Новые футболки "ПСЖ". Фото: Twitter

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" сыграет матч 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" в специальных футболках. Игроки выйдут на поле в футболках с изображением Собора Парижской Богоматери, который частично сгорел в прошедший понедельник. После пожара обрушился шпиль, большая часть здания сильно пострадала. Во время инцидента "ПСЖ" в Twitter пожелал мужества пожарным. Кроме того, "ПСЖ" намерен координировать работу самого клуба, его партнеров и болельщиков на всех уровнях для стимулирования и участия в сборе средств на восстановление собора.

"Пари Сен-Жермен" лидирует в чемпионате Франции, набрав 81 очко. Парижане сыграют с "Монако" в воскресенье, 21 апреля. Чтобы оформить чемпионство в игре с "Монако", команде Томаса Тухеля необходимо набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах.

Ранее мы писали, что владелец французского футбольного клуба "Марсель" американский бизнесмен Фрэнк Маккорт поучаствует в сборе средств на восстановление парижского собора Нотр-Дам. Деньги, которые будут собраны на гала-вечере фонда "Марселя" на следующей неделе, направят на работы по реставрации одной из главных достопримечательностей французской столицы.

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