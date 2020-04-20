На День победы: в Германии назвали желанную дату возобновления чемпионата

Чемпионат Германии может возобновиться 9 мая. Матчи будет проходить при пустых трибунах. Такой план появился у Немецкой футбольной лиги, но его должен одобрить министерство здравоохранения Германии и Институт Роберта Коха, сообщает Bild. Интересно, что ранее власти Германии сделали невозможным возобновление Бундеслиги до конца лета.

"Мы должны быть осторожны, чтобы не переусердствовать или не быть легкомысленными. Игры при зрителях совершенно немыслимы. Вполне возможно, что мы сможем начать проведение матчей при пустых трибунах в самое ближайшее время – с 9 мая", – сказал премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Также идею возобновления чемпионата при определенных условиях поддерживает премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет.

На данный момент планируется, что национальные турниры смогут вновь играть в конце мая или в самом начале июне. Например, рестарт чемпионата Испании ожидается 29 мая, причем есть вариант, когда все матчи будут играть на Канарских островах. Примерно в это же время собирается вернуться и английская Премьер-лига.

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