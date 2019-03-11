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На два оставшихся места в ТОП-6 Премьер-лиги претендуют четыре команды: чьи шансы выше

Сегодня, 14:32

Футбольный эксперт Виктор Грачев считает, что самые лучшие шансы у "Мариуполя"

У "Мариуполя" наивысшие шансы попасть в ТОП-6, считает Грачев
У "Мариуполя" наивысшие шансы попасть в ТОП-6, считает Грачев.
На два оставшихся места в ТОП-6 Премьер-лиги претендуют четыре команды: чьи шансы выше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64e/6f7/5c864e6f7a336.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64e/6f7/5c864e6f7a336.jpg Футбол Футбольный эксперт Виктор Грачев считает, что самые лучшие шансы у "Мариуполя"

За тур до окончания первой части украинской Премьер-лиги известны четверо участников ТОП-6. На две оставшихся вакансии претендуют четыре команды. Чьи шансы на попадание туда предпочтительнее и чья игра больше отвечает уровню верхней шестерки? На эти вопросы "Сегодня" попросила ответить футбольного эксперта Виктора Грачева.

"Самые большие шансы у "Мариуполя". Они уже должны были быть в шестерке, но осложнили себе жизнь, не обыграв дома "Черноморец", — говорит Грачев. — И теперь все должны решать на выезде с "Карпатами", а это — самая непредсказуемая команда чемпионата, может проиграть дома "Арсеналу", а в следующем туре обыграть на выезде "Динамо". Кто знает, с каким настроем они выйдут на игру с "Мариуполем".

"Что касается, шансов "Ворсклы", "Десны" и "Львова", они абсолютно равные, — считает Грачев. — Навскидку, фавориты полтавчане: им играть с аутсайдером "Арсеналом". И мне, как живущему в Полтаве, хотелось бы, чтобы они были в шестерке. Но не все так просто. "Арсенал" весной выглядит очень неплохо, особенно понравился их матч с "Олимпиком". Играть 60 минут в меньшинстве и выиграть — насколько это сложно, поймет только тот, кто пробовал играть вдесятером. А "Ворскла" наоборот находится в каком-то непонятном состоянии: в трех матчах забито 0, пропущено 7. Плюс неразбериха с составом, постоянно кто-то дисквалифицирован. Но самое главное — отношение игроков к своей работе. Я недавно не выдержал, спросил у одного из них: "Вы хоть немного устаете?". Помню, когда я был игроком, после игры порой не мог сумку с формой нести — сил не было. Зато народ ходил на стадион, как в театр: посмотреть на игрока, как на любимого артиста. А сейчас на что смотреть — как ходят пешком по полю?.. Мне хотелось бы видеть в шестерке "Львов". Вот на чью игру нескучно смотреть. Надо отдать должное Юрию Бакалову — с таким количеством легионеров ему удалось создать команду, показывающую атакующий зрелищный футбол. Правда, им немного не хватает мощи, нет особо габаритных футболистов — такая легкая кавалерия, как я люблю говорить. Но за ними приятно наблюдать". 

Напомним, что на выходных "Динамо" и "Шахтер" разгромили своих соперников.

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Тег чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Ворскла Полтава, Десна Чернигов, Виктор Грачев, ФК Львов

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

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Сегодня|Спорт

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