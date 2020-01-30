На две головы ниже: сеть взорвало фото 16-летнего футболиста на фоне одноклубника

25 января в составе "Селтика", за который выступает украинец Марьян Швед, в чемпионате Шотландии впервые в сезоне сыграл 16-летний вундеркинд Карамоко Дембеле. Юный талант подписал профессиональный контракт с "кельтами" еще в 2018 году, когда ему было всего 15 лет. На тот момент он уже два года играл за команду "Селтика" U-20!

После матча с "Росс Каунти" (3:0) в сети набирает популярность фото, на котором Дембеле запечатлен рядом с одноклубником Кристофером Жюльеном. На фоне 26-летнего Кристофера Карамоко больше похож на его младшего брата, нежели на партнера по команде. Хотя, даже на фоне игроков молодежной команды "Селтика" Дембеле выглядит, как ребенок.



Фото: celticfc.net

Правда, на фоне француза многие выглядели бы детьми, ведь его рост 195 см. Для сравнения, рост Дембеле всего 160 см. Это на 7 см меньше, чем рост у знаменитого француза-карлика Матье Вальбуэна, чьи фото в свое время облетели весь мир.

Вальбуэна и угловой флажок

Матье против игрока сборной Украины Эдмара



Фото: Getty Images

А вы знаете, что самым низкорослым футболистом мира является аргентинец Даниэль Вильяльва? Рост нападающего "Керетаро" составляет всего 158 см. Интересно, что на взрослом уровне он дублировал в 16 лет! Тогда он был на один сантиметр ниже.



Фото: Twitter.com/kekitovillalva

К слову, Дембеле уже успел дебютировать в Лиге Европы – он провел 18 минут в матче против румынского "Клужа" (0:2). А на взрослом уровне он впервые сыграл еще в конце прошлого сезона в матче чемпионата Шотландии против "Хартса".

Смотрите, как "Селтик" проиграл "Клужу" в Лиге Европы:

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