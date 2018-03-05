На это тяжело смотреть: к стадиону "Фиорентины" несут цветы в память о погибшем футболисте

Болельщики "Фиорентины" несут к домашнему стадиону клуба цветы и шарфы в память об умершем капитане итальянской футбольной команды Давиде Астори.

Астори скончался в воскресенье в возрасте 31 года. По данным СМИ, он умер во сне в отеле в Удине, где "Фиорентина" разместилась перед воскресной игрой чемпионата Италии. Впоследствии матч "Фиорентины" с "Удинезе" и все другие игры серии А, запланированные на воскресенье, были отменены. Прокуратура Италии в настоящее время рассматривает версию, согласно которой футболист умер "из-за остановки сердца, вызванной естественными причинами".

Сразу после печальной новости болельщики "фиалок" стали приходить к домашней арене "Артемио Франки" и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.

Также "Фиорентина" в своем микроблоге в Twitter сообщила, что ближайшие матчи женской и молодежных команд перенесены на другие даты.

Футболист был воспитанником "Милана". По ходу карьеры он выступал за "Кальяри", "Рому" и "Фиорентину". На счету защитника 14 матчей в составе сборной Италии. В нынешнем сезоне в составе "Фиорентины" футболист провел 27 встреч, отличившись один раз.