"На Евро-2020 можем дойти до полуфинала", – защитник сборной Украины

Василий Кравец / Фото: Getty Images

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Молодой защитник испанского "Луго" Василий Кравец уже вызывался в лагерь сборной Украины по футболу. Сейчас 22-летний футболист выступает во второй по рангу лиге Испании и надеется попасть в расширенную заявку украинской сборной на Евро-2020. С лета львовянин числился в команде Ла Лиги "Леганесе", но практически не имел практики. Неудивительно, что зимой, как мы писали, Кравца отдали в аренду в "Луго".

Парень уже выступал за эту команду, так что, по его словам, вернулся туда, как к себе домой:

"Очень хочу получить игровую практику и помочь "Луго" подняться в турнирной таблице. А летом, по возвращении в "Леганес", проявить себя на сборах и доказать обоснованность своих притязаний на место в составе. Не скажу, что раньше я сильно уступал конкурентам, но таково было решение тренера".

Кравец еще рассказал, что постоянно общается с Романом Зозулей, который тоже выступает в клубе второго дивизиона – "Альбасете", а также о своем видении перспектив сборной Украины:

"В процессе игры порой даже не видишь, кто из соперников с тобой в борьбе. После очных матчей мы всегда общаемся с Романом. Я его уважаю, как футболиста, как человека, который, много сделал для нашей страны... Что касается чемпионата Европы, не хочется делать громких заявлений, но если сборная Украины будет находиться в хороших кондициях, то можно замахнуться и на полуфинал".

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