На Евро вышел первый игрок из УПЛ: его девушка – "близняшка" Веры Брежневой

Польский защитник "Динамо" Кендзера - уже на Евро-2020. Там за него будет болеть обворожительная киевлянка

Томаш Кендзера и его девушка Виктория / Фото: Instagram

В финальную часть Евро-2020 вышел первый футболист из чемпионата Украины. Им стал польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера, сборная которого досрочно пробилась на чемпионат Европы благодаря домашней победе над Северной Македонией со счетом 2:0. Онлайн трансляция Украина Португалия смотрите видео лучших моментов матча года

Правда, в матче с македонцами, который досрочно вывел Польшу на Евро-2020, динамовец Томаш Кендзера на поле так и не вышел – тренер "кадры" оставил его на скамейке запасных.

Как Кендзеру удалили в матче с "Шахтером" в прошлом сезоне

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Польша – Северная Македония – 2:0

Голы: Франковски, 74, Милик, 80

Польша: Щесны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца, Шиманьски (Милик, 68), Зелински (Пьонтек, 90), Гуральски, Крыховяк, Гросицки (Франковски, 73), Левандовски

Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Ристовски (Радески, 82), Бейтулаи, Спировски, Николов (Стойлов, 88), Элмас, Алиоски, Несторовски (Трайковски, 73), Пандев

Предупреждения: Беднарек, Шиманьски, Реца – Пандев, Николов, Несторовски, Спировски, Алиоски, Ристевски

Турнирное положение в группе G

И В Н П М О 1 ПОЛЬША 8 6 1 1 13-2 19 2 АВСТРИЯ 8 5 1 2 17-7 16 3 МАКЕДОНИЯ 8 3 2 3 10-11 11 4 СЛОВЕНИЯ 8 3 2 3 13-8 11 5 ИЗРАИЛЬ 7 2 2 3 12-14 8 6 ЛАТВИЯ 7 0 0 7 1-24 0

Напомним, поляк Томаш Кендзера перебрался в "Динамо" летом 2017-го года и спустя некоторое время после переезда расстался со своей предыдущей девушкой Натальей Прзибиш, предпочтя ей обворожительную киевлянку – Викторию Стецык: в соцсетях девушку Кендзеры называют близняшкой Веры Брежневой.

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