На Евро вышел первый игрок из УПЛ: его девушка – "близняшка" Веры Брежневой

В финальную часть Евро-2020 вышел первый футболист из чемпионата Украины. Им стал польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера, сборная которого досрочно пробилась на чемпионат Европы благодаря домашней победе над Северной Македонией со счетом 2:0. Онлайн трансляция Украина Португалия смотрите видео лучших моментов матча года
Правда, в матче с македонцами, который досрочно вывел Польшу на Евро-2020, динамовец Томаш Кендзера на поле так и не вышел – тренер "кадры" оставил его на скамейке запасных.
Как Кендзеру удалили в матче с "Шахтером" в прошлом сезоне
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Польша – Северная Македония – 2:0
Голы: Франковски, 74, Милик, 80
Польша: Щесны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца, Шиманьски (Милик, 68), Зелински (Пьонтек, 90), Гуральски, Крыховяк, Гросицки (Франковски, 73), Левандовски
Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Ристовски (Радески, 82), Бейтулаи, Спировски, Николов (Стойлов, 88), Элмас, Алиоски, Несторовски (Трайковски, 73), Пандев
Предупреждения: Беднарек, Шиманьски, Реца – Пандев, Николов, Несторовски, Спировски, Алиоски, Ристевски
Турнирное положение в группе G
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|8
|6
|1
|1
|13-2
|19
|2
|АВСТРИЯ
|8
|5
|1
|2
|17-7
|16
|3
|МАКЕДОНИЯ
|8
|3
|2
|3
|10-11
|11
|4
|СЛОВЕНИЯ
|8
|3
|2
|3
|13-8
|11
|5
|ИЗРАИЛЬ
|7
|2
|2
|3
|12-14
|8
|6
|ЛАТВИЯ
|7
|0
|0
|7
|1-24
|0
Напомним, поляк Томаш Кендзера перебрался в "Динамо" летом 2017-го года и спустя некоторое время после переезда расстался со своей предыдущей девушкой Натальей Прзибиш, предпочтя ей обворожительную киевлянку – Викторию Стецык: в соцсетях девушку Кендзеры называют близняшкой Веры Брежневой.
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