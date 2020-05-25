На Фарерах объявился "новый Алиев": парень с аэрофобией за 9 минут забил 3 мяча со штрафных

В матче третьего тура чемпионата Фарерских островов, в котором АБ "Аргир" принимал ХБ "Торсхавн", произошло нерядовое событие. 21-летний полузащитник "Торсхавна" Адриан Юстинуссен оформил покер, отличившись на 8-й, 12-й, 17-й и 21-й минутах матча, то есть на это ему потребовалось всего лишь 14 минут!

Читайте также: Шедевр года для пустых трибун! В Южной Корее во время пандемии забит невероятный гол пяткой

Собственную забивную очередь в этом матче Адриан Юстинуссен начал при счете 1:0 в пользу своей команды, и благодаря его покеру счет быстро стал разгромным 5:0. Примечательно, что три первых своих гола, за 9 минут, он записал в свой актив шикарными ударами со штрафных с различных дистанций – от 20 до почти 40 метров. Прям как Александр Алиев – в лучшие годы.

Реклама

Кстати, несмотря на то, что команда Адриана Юстинуссена на 16-й минуте встречи осталась в меньшинстве, ХБ "Торсхавн" уверенно довел поединок до победного завершения с тем же счетом 5:0, который был установлен еще в первом тайме. При этом с 3 победами в 3 матчах, ХБ "Торсхавн" делит первую строчку в турнирной таблице чемпионата Фарерских островов с клубом "Б36 Торсхавн".

Адриан Юстинуссен / Фото: Twitter

Читайте также: Бейл на карантине повторил сумасшедший гол "ножницами" с киевского финала Лиги чемпионов

Реклама

Между тем фарерские болельщики в соцсетях жалеют, что с его умением забивать со стандартных положений, Адриан Юстинуссен практически не может быть полезен сборной Фарерских островов. Оказывается, что парень страдает той же болезнью полетов, что и знаменитый нидерландец Деннис Бергкамп. Из-за аэрофобии Юстинуссен, на счету которого 10 голов в 8 матчах сезона, не помощник своей сборной в гостевых поединках.

Смотрите сюжет про звездные аэрофобии

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама