На фартовый Люксембург с нефартовым арбитром: судейское назначение на следующий матч Украины
Матч второго тура отбора на Евро-2020 обслужит финская бригада арбитров
Официальный сайт УЕФА сообщил, что матч второго тура отборочного этапа к чемпионату Европы 2020 года между сборными Люксембурга и Украины обслужит финская бригада арбитров во главе с Маттиасом Гестраниусом. Напомним, что сегодня Украина сыграет с Португалией в Лиссабоне. Трансляция матча Португалия – Украина уже есть на нашем сайте в виде текстового онлайна.
Под присмотром этого рефери украинские клубы проиграли три матча, еще дважды сыграли вничью. Помощниками Гестраниуса станут Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый арбитр – Петри Вильянен.
Матч Люксембург – Украина состоится в понедельник, 25 марта, в Люксембурге на стадионе "Жози Бартель". Начало – в 21:45. Ранее команды между собой встречались трижды и во всех случаях украинцы одерживали победы со счетом 3:0.
Ранее главные тренеры команд определились с футболистами, которые примут участие в сегодняшнем матче. В заявку вошли 23 игрока, у Украины лишними оказались Артем Шабанов и Сергей Болбат.
Ранее мы писали, что тренер сборной Португалии сделал резкое заявление: "Было бы разочарованием не выиграть у Украины". Португальский наставник надеется, что его команда снова завершит отбор на первом месте в группе.
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