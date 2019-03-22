На фартовый Люксембург с нефартовым арбитром: судейское назначение на следующий матч Украины

Матч второго тура отбора на Евро-2020 обслужит финская бригада арбитров

Матч Люксембург - Украина пройдет на этом стадионе. Фото: wikipedia

На фартовый Люксембург с нефартовым арбитром: судейское назначение на следующий матч Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4e7/458/5c94e74585f3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4e7/458/5c94e74585f3a.jpg 2019-03-22T15:48:00+02:00 Футбол Матч второго тура отбора на Евро-2020 обслужит финская бригада арбитров

Официальный сайт УЕФА сообщил, что матч второго тура отборочного этапа к чемпионату Европы 2020 года между сборными Люксембурга и Украины обслужит финская бригада арбитров во главе с Маттиасом Гестраниусом. Напомним, что сегодня Украина сыграет с Португалией в Лиссабоне. Трансляция матча Португалия – Украина уже есть на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Под присмотром этого рефери украинские клубы проиграли три матча, еще дважды сыграли вничью. Помощниками Гестраниуса станут Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый арбитр – Петри Вильянен.

Матч Люксембург – Украина состоится в понедельник, 25 марта, в Люксембурге на стадионе "Жози Бартель". Начало – в 21:45. Ранее команды между собой встречались трижды и во всех случаях украинцы одерживали победы со счетом 3:0.

Ранее главные тренеры команд определились с футболистами, которые примут участие в сегодняшнем матче. В заявку вошли 23 игрока, у Украины лишними оказались Артем Шабанов и Сергей Болбат.

Ранее мы писали, что тренер сборной Португалии сделал резкое заявление: "Было бы разочарованием не выиграть у Украины". Португальский наставник надеется, что его команда снова завершит отбор на первом месте в группе.

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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