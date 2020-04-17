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На фоне кризиса из-за коронавируса в футболе могут ввести потолок зарплат

17 апреля, 09:53

Александр Трикиша

Пандемия в мире подняла вопрос о сокращении зарплат футболистам

В связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в футболе могут ввести потолок зарплат для футболистов. Идею выдвинул владелец английского клуба "Брайтон" Тони Блум. Потолок зарплат давно существует в заокеанских лигах НБА и НХЛ, а совсем недавно ограничение на зарплаты ввели в чемпионате Китая, куда до последнего времени заманивали звездных ветеранов.

"Если это сработает, то потолок надо вводить во всем мире. В Европе – обязательно, хотя сделать это будет очень трудно. Тем не менее, если лиги придут к определенному соглашению и при этом, я уверен, возникнут юридические вопросы, то что-то в регламентах надо будет поменять. В ином случае, зарплаты игроков продолжат расти дальше и станут неподъемными для клубов", – приводит The Telegraph слова Блума.

Сейчас оклад футболистов в ТОП-лигах доходит до нескольких десятков миллионов. Самым высокооплачиваемым в мире является нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси – зарплата аргентинца составляет 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов. Смотрите, кто из футболистов получает больше всех в мире.

Смотрите, как Андрей Шевченко вместе с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича:

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты футбол Брайтон

Источник: Сегодня|Спорт

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