На футбольном матче в Лас-Вегасе с вертолета на зрителей сбросили доллары

Клуб "Лас-Вегас Лайтс", выступающий в Объединенной футбольной лиге (USL), устроил яркий перфоманс для своих болельщиков. В перерыве матча чемпионата с командой "Лос-Анджелес Гэлакси-2" с вертолета вниз на поле было сброшено пять тысяч долларов. Собирать 1-долларовые купюры бросились две сотни фанатов.

"Люди говорят, что мы сумасшедшие вне поля. А на поле мы смиренно играем в футбол. И тут я подумал: а почему бы не наградить наших фанатов за любовь?" – заявил владелец клуба Брэтт Лэшбрук.

"Лас-Вегас Лайтс" считается самой экстравагантной командой USL. Их спонсором является аптека по продаже марихуаны, маскотами – две ламы, а после каждой домашней победы с тремя и больше забитыми мячами футболисты получают в качестве бонуса фишки из казино на 100 долларов.

United Soccer League (USL) – профессиональная футбольная лига, в которой участвуют клубы из США и Канады. Официально санкционирована Федерацией футбола США как второй уровень футбольных лиг в США после Главной лиги соккера (MLS).

Ранее мы писали, что Антуан Гризманн порвал трусы сопернику во время матча. Форвард держал руками полузащитника гостей Джорджиньо Вайналдума.