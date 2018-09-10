На футбольном матче в Лас-Вегасе с вертолета на зрителей сбросили доллары
Фанатов порадовал владелец клуба "Лас-Вегас Лайтс"
Клуб "Лас-Вегас Лайтс", выступающий в Объединенной футбольной лиге (USL), устроил яркий перфоманс для своих болельщиков. В перерыве матча чемпионата с командой "Лос-Анджелес Гэлакси-2" с вертолета вниз на поле было сброшено пять тысяч долларов. Собирать 1-долларовые купюры бросились две сотни фанатов.
"Люди говорят, что мы сумасшедшие вне поля. А на поле мы смиренно играем в футбол. И тут я подумал: а почему бы не наградить наших фанатов за любовь?" – заявил владелец клуба Брэтт Лэшбрук.
ICYMI ... #VivaCashDrop pic.twitter.com/lzQhUs29uL— Las Vegas Lights FC (@lvlightsfc) September 9, 2018
"Лас-Вегас Лайтс" считается самой экстравагантной командой USL. Их спонсором является аптека по продаже марихуаны, маскотами – две ламы, а после каждой домашней победы с тремя и больше забитыми мячами футболисты получают в качестве бонуса фишки из казино на 100 долларов.
United Soccer League (USL) – профессиональная футбольная лига, в которой участвуют клубы из США и Канады. Официально санкционирована Федерацией футбола США как второй уровень футбольных лиг в США после Главной лиги соккера (MLS).
Ранее мы писали, что Антуан Гризманн порвал трусы сопернику во время матча. Форвард держал руками полузащитника гостей Джорджиньо Вайналдума.
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