Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

На глазах у самых сексапильных жен украинского футбола: Кравец забил команде Морозюка

9 декабря, 23:42

Благодаря голу Артема Кравца "Кайсериспор" обыграл с минимальным счетом "Ризеспор" Николая Морозюка

Артем Кравец и его жена Анна

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

В чемпионате Турции по футболу состоялось "украинское" дерби. "Кайсериспор" Артема Кравца принимал на своем поле "Ризеспор" другого экс-динамовца – Николая Морозюка. Команда Кравца одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу, забитому Артемом на 9-й минуте противостояния. При этом Морозюка в заявке "Ризеспора" на игру не оказалось.

Видео гола Кравца

Артем Кравец. Гол в ворота команды Морозюка Видео: Instagram

Таким образом Кравец, из-за операции пропустивший старт сезона, забил уже во втором поединке кряду. Ранее бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины поразил ворота "Манисы" в поединке Кубка Турции, который "Кайсериспор" выиграл со счетом 3:2.

Отметим, что после 14 туров в турецкой Суперлиге клуб Морозюка идет в середине турнирной таблицы, занимая 12-е место. Тогда как команда Кравца, несмотря на добытую победу, продолжает оставаться в зоне вылета – у нее 17-я строчка.

Добавим, что в последнее время больше заставляют говорить о себе не столько Николай Морозюк и Артем Кравец, сколько их сексапильные жены.

Николай Морозюк и его жена Ирина. Фото – Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Артем Кравец и его супруга Анна. Фото – Instagram

Жена Артема Кравца – Анна

Жена Артема Кравца – Анна / Фото: Instagram

Напомним, недавно Ирина Морозюк сексуально повторила трюк Ибрагимовича с мячом на груди. По мнению подписчиков Ирины, у девушки получилось даже эффектнее, чем у самого Златана.

Ирина Морозюк matrix challenge Видео: Instagram

А после этого жена экс-капитана "Динамо" показала, на что способен ее язык: Ирина Морозюк за считанные секунды завязала языком узел на веревке, обойдясь без малейшей помощи рук.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Турции Артем Кравец Николай Морозюк Анна Кравец Кайсериспор Ирина Морозюк Ризеспор

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"Футбол
"Бавария" проиграла "Байеру" и другие "зарубы": результаты 13-го тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...