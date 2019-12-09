На глазах у самых сексапильных жен украинского футбола: Кравец забил команде Морозюка

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

В чемпионате Турции по футболу состоялось "украинское" дерби. "Кайсериспор" Артема Кравца принимал на своем поле "Ризеспор" другого экс-динамовца – Николая Морозюка. Команда Кравца одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу, забитому Артемом на 9-й минуте противостояния. При этом Морозюка в заявке "Ризеспора" на игру не оказалось.

Видео гола Кравца

Артем Кравец. Гол в ворота команды Морозюка Видео: Instagram

Таким образом Кравец, из-за операции пропустивший старт сезона, забил уже во втором поединке кряду. Ранее бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины поразил ворота "Манисы" в поединке Кубка Турции, который "Кайсериспор" выиграл со счетом 3:2.

Отметим, что после 14 туров в турецкой Суперлиге клуб Морозюка идет в середине турнирной таблицы, занимая 12-е место. Тогда как команда Кравца, несмотря на добытую победу, продолжает оставаться в зоне вылета – у нее 17-я строчка.

Добавим, что в последнее время больше заставляют говорить о себе не столько Николай Морозюк и Артем Кравец, сколько их сексапильные жены.

Николай Морозюк и его жена Ирина. Фото – Instagram

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Артем Кравец и его супруга Анна. Фото – Instagram

Жена Артема Кравца – Анна / Фото: Instagram

Напомним, недавно Ирина Морозюк сексуально повторила трюк Ибрагимовича с мячом на груди. По мнению подписчиков Ирины, у девушки получилось даже эффектнее, чем у самого Златана.

Ирина Морозюк matrix challenge Видео: Instagram

А после этого жена экс-капитана "Динамо" показала, на что способен ее язык: Ирина Морозюк за считанные секунды завязала языком узел на веревке, обойдясь без малейшей помощи рук.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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