На глазах у самых сексапильных жен украинского футбола: Кравец забил команде Морозюка

В чемпионате Турции по футболу состоялось "украинское" дерби. "Кайсериспор" Артема Кравца принимал на своем поле "Ризеспор" другого экс-динамовца – Николая Морозюка. Команда Кравца одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу, забитому Артемом на 9-й минуте противостояния. При этом Морозюка в заявке "Ризеспора" на игру не оказалось.
Видео гола Кравца
Таким образом Кравец, из-за операции пропустивший старт сезона, забил уже во втором поединке кряду. Ранее бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины поразил ворота "Манисы" в поединке Кубка Турции, который "Кайсериспор" выиграл со счетом 3:2.
Отметим, что после 14 туров в турецкой Суперлиге клуб Морозюка идет в середине турнирной таблицы, занимая 12-е место. Тогда как команда Кравца, несмотря на добытую победу, продолжает оставаться в зоне вылета – у нее 17-я строчка.
Добавим, что в последнее время больше заставляют говорить о себе не столько Николай Морозюк и Артем Кравец, сколько их сексапильные жены.
Николай Морозюк и его жена Ирина. Фото – Instagram
Артем Кравец и его супруга Анна. Фото – Instagram
Напомним, недавно Ирина Морозюк сексуально повторила трюк Ибрагимовича с мячом на груди. По мнению подписчиков Ирины, у девушки получилось даже эффектнее, чем у самого Златана.
А после этого жена экс-капитана "Динамо" показала, на что способен ее язык: Ирина Морозюк за считанные секунды завязала языком узел на веревке, обойдясь без малейшей помощи рук.
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