На грани аварии: самолет Месси приземлился в аэропорту Брюсселя из-за неисправности

Аргентинского футболиста не было на борту его собственного лайнера

Сегодня утром Лионель Месси пережил неприятные эмоции. Личный самолет звезды мирового футбола совершил аварийную посадку в столице Бельгии. К слову, "Барселона" сыграет благотворительный матч со скромной каталонской командой.

Частный "джет" Месси вылетел из Брюсселя в направлении испанского Тенерифе, но вернулся в аэропорт "Завентем" около 9.10 утра пятницы по местному времени, сообщил бельгийский сайт HLN. Причиной возвращения оказалась техническая неполадка – у самолета возникли проблемы с шасси.

Пресс-служба аэропорта отказалась комментировать эту ситуацию, сообщают британские СМИ. По их информации 32-летнего спортсмена не было на борту самолета. Куда и для чего он летел, публике никто не рассказывает.

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Свой самолет Месси приобрел относительно недавно, в 2018 году, за 13 миллионов евро.

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