На игрока "Динамо", которого все забыли, появился претендент

"Альянса Лима" сделала "Динамо" предложение об аренде защитника Карлоса Самбрано, сообщает Futbol Peruano.
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Перуанский клуб хочет арендовать игрока на пол года до конца сезона. "Альянса Лима" заинтересована в Самбрано, но может отказаться от трансфера из-за высокой цены.
Сам футболист готов покинуть "Динамо", если не сыграет за первую команду в 2019-м. "Альянса Лима" стала чемпионом Клаусуры Перу в этом году.
Ранее мы рассказывали, что известна дата, когда УЕФА рассмотрит дело по игроку "Динамо", который подозревается в применении допинга. Артем Беседин не сможет заниматься футбольной деятельностью месяц.
Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.
Также мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. "Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут", – считает Цыганык.
Смотрите, как Артем Беседин забивает за "Динамо":
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