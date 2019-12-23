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На игрока "Динамо", которого все забыли, появился претендент

23 декабря, 12:02

Карлос Самбрано может вернуться на родину

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Альянса Лима" сделала "Динамо" предложение об аренде защитника Карлоса Самбрано, сообщает Futbol Peruano.

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Перуанский клуб хочет арендовать игрока на пол года до конца сезона. "Альянса Лима" заинтересована в Самбрано, но может отказаться от трансфера из-за высокой цены.

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Сам футболист готов покинуть "Динамо", если не сыграет за первую команду в 2019-м. "Альянса Лима" стала чемпионом Клаусуры Перу в этом году.

Ранее мы рассказывали, что известна дата, когда УЕФА рассмотрит дело по игроку "Динамо", который подозревается в применении допинга. Артем Беседин не сможет заниматься футбольной деятельностью месяц.

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Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Также мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. "Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут", – считает Цыганык.

Смотрите, как Артем Беседин забивает за "Динамо":

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чемпионат Украины Динамо Киев Карлос Самбрано

Источник: Сегодня|Спорт

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