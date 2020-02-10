На изнасиловании не остановились: Неймара обвиняют в организации сети VIP-проституции

Юристы Неймара пока не знают ничего об этом новом деле

Неймар пока еще в "ПСЖ" / Фото: AFP

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Бразильская модель Нажила Триндади, которая обвиняла Неймара в изнасиловании в прошлом году, будет готовить новый судебный иск против бразильского нападающего французского "ПСЖ". Адвокат модели Косми дос Сантос сообщил UOL Esporte, что будет работать над новым юридическим обвинением против звезды сборной Бразилии.

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Новое обвинение будет заключаться в возможном преступлении, связанном с организацией сети VIP-проституции, через которую женщин доставляют для сексуальной эксплуатации из Бразилии во Францию. На чем строятся доказательства участия Неймара в преступлении – на данный момент не сообщается. Юристы Неймара на вопрос об этом новом обвинении ответили, что в настоящее время у них нет юридических уведомлений о предполагаемом иске.

Напомним, что бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло 15 мая 2019 года в парижском отеле. Девушка подала заявление в полицейский участок Сан-Паулу.

"Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, чтобы похвастаться перед друзьями. Неймар был пьяным и обкуренным. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму", – утверждала тоглв Нажила Триндади.

В свою очередь представители футболиста утверждали, что все было по обоюдному согласию. В августе 2019 года дело об изнасиловании Неймаром бразильской модели закрыто. Нападающему "Пари Сен-Жермен" не было предъявлено обвинение в изнасиловании. Это официально подтвердила прокурор штата Сан-Паулу Флавия Мерлини: "Мы не знаем, что происходит за четырьмя стенами. Так что у нас есть слова одного человека против слов другого. Я поддерживаю решение закрыть дело". Но, видимо, Нажилу такой исход не устроил.

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