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На карантине лидер киевского "Динамо" решил научиться думать, как Дональд Трамп

13 апреля, 14:54

Богдан Юрков

Полузащитник Владимир Шепелев приступает к книге "Думай как миллиардер", написанной президентом США

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев рассказал о том, как использовал свободное время, которое появилось у него во время карантина, связанного с коронавирусом. Ранее сообщалось, что "Динамо" досрочно выходит из карантина, чтобы возобновить тренировки группками на базе и клубном стадионе.

"В свободное время читаю книги, провожу время с родителями и занимаюсь текущими делами по дому. Что читаю? В основном, это биографии известных спортсменов и тренеров: "Я – Златан" и о Хосепе Гвардиоле. В планах – "Выжить любой ценой" и книга Дональда Трампа "Думай как миллиардер", – рассказал Владимир Шепелев. – Еще смотрю фильмы и сериалы. Из последнего – "Бумажный дом". Это об ограблениях, он мне понравился. Сейчас времени для фильмов стало однозначно больше. Что касается компьютерных игр, то раньше много играл, а сейчас уже не интересно. Уже прошла мода на это"

Владимир Шепелев

Владимир Шепелев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранеекапитан киевлян рассказал, почему не все в "Динамо" могут пойти на понижение зарплаты. По словам Сергея Сидорчука, сам он готов затянуть пояса. Но у его партнеров могут быть другие обстоятельства – "кредиты или болеют родственники".

Смотрите гол динамовца Шепелева в ворота "Шахтера"

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книги карантин Динамо Киев Дональд Трамп Владимир Шепелев

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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