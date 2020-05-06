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"На карантине муж пошел по телочкам": жена известного футболиста показала фото

6 мая, 21:00

Олег Люлька

Нападающий Павел Погребняк предстал в новом свете после шести лет брака

Модель Мария Погребняк, жена известного российского футболиста Павла Погребняка, на карантине оригинально подколола своего знаменитого супруга. Девушка на своей странице в Instagram выложила фото, на котором 36-летний нападающий стоит в коровнике. "Мой муж пошел по телочкам", – подписала она снимок.

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Отметим, что Мария и Павел Погребняк женаты с 2014 года, до этого они жили в гражданском браке, в котором у них родилось трое сыновей. Друг друга знают со школьной скамьи. За свою карьеру Погребняк успел поиграть в "Зените", "Штутгарте", "Фулхэме" и "Рединге", а сейчас защищает цвета клуба "Урал".

Яркие фото жены Павла Погребняка

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Ранее мы писали, что в России известная певица объявила в розыск мужа-футболиста. "Сбежал в условиях эпидемии", – заявила посредством соцсетей солистка группы "Блестящие" Анна Дубовицкая, обвинив Сергея Анохина в том, что тот перестал выплачивать алименты.

Как на карантине тренируются звезды украинского спорта

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Россия футболист чемпионат России Павел Погребняк WAGs Карантин со звездой

Источник: Сегодня|Спорт

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