На карантине три украинских футболиста стали слесарями на заводе: "Делают лестницы, перила"

Во время паузы в чемпионате Дмитрий Сергеев, Илья Ялосоветский и Даниил Гриненко из "Николаева" сменили профессию

Три футболиста дубля клуба Первой украинской лиги "Николаев" во время карантина и паузы в соревнованиях, связанной с распространением коронавируса, стали слесарями на местном заводе "Экватор". Об этом рассказал глава наблюдательного совета МФК "Николаев" Сергей Кантор.

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"Работа на заводе касается трех 19-20-летних молодых ребят со второй команды. Это Дмитрий Сергеев, Илья Ялосоветский и Даниил Гриненко, – говорит глава наблюдательного совета "Николаева" Сергей Кантор. – Они не уехали домой на время карантина, так как проживают на территориях, где идут боевые действия. Предложили им работу, они согласились получить рабочие профессии"

Илья Ялосоветский. Фото – МФК "Николаев"

"Всего на базе сейчас живут четыре человека. Три согласились, один пока думает. Ну, думает и думает. Я никого не заставляю. Будут работать, пока в этом у них будет необходимость и желание. Было бы желание, работа всегда найдется"

Даниил Гриненко. Фото – МФК "Николаев"

"Работают слесарями. Сейчас завод реализует собственную социальную программу, направленную на популяризацию спорта среди среди молодежи. Уже третий год строим спортивный комплекс. Часть сегодня уже функционирует"

"Они в бригаде по изготовлению нестандартного оборудования для этого комплекса – это лестницы, перила, металлические конструкции для игровых видов спорта и бытовых помещений, металлическая мебель"

"Коронавирус и карантинные меры не имеют никакого отношения к тому, что ребята изъявили желание поработать на заводе. Я никого плеткой туда не загонял. Делают все в свободное от тренировок время. Им в онлайне присылают тренировки и они занимаются. А дальше могут работать. Работа будет оплачиваться. Получат зарплату как футболисты, так и по трудовому договору за работу на заводе"

"Они живут в общежитии, которое находится на внешнем периметре завода. Утром завтракают на заводе, там же работают. Все происходит в практически домашних условиях. Нужно понимать, что все, что есть у клуба и дает ему возможность существовать, – это активы завода и финансовая помощь города"

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Сергей Кантор. Фото – Novosti-N

"Больше того – их очень хвалят. Пацаны работают с большим желанием. Вообще не вижу в этом ничего плохого. Всем нашим футболистам нужно попробовать зарабатывать деньги не в футболе. Когда заканчивают карьеру, большинство из них не успевает за жизнью. Остаются одни со своими проблемами. Стоя у станка или сварочного аппарата, намного труднее зарабатывать деньги, нежели на футбольном поле. И тогда они точно будут ценить то, когда им платят за тренировки и матчи", – заключил глава наблюдательного совета МФК "Николаев" Сергей Кантор

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