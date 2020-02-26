На карантинный матч Лиги Европы не пустят даже журналистов

УЕФА запретил присутствие журналистов на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем". На стадионе "Джузеппе Меацца" будут присутствовать только операторы для телевизионной трансляции встречи. Как сообщает "Gazzetta dello Sport, такое решение было принято после переговоров между двумя клубами и представителями УЕФА.

Напомним, что решение проводить поединок при пустых трибунах было принято из-за вспышки коронавируса в Италии. Добавим, что в первом матче в Болгарии была зафиксирована победа "Интера" (2:0).

Это означает, что до и после матча не будет официальных пресс-конференций двух главных тренеров команд.

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Из-за коронавируса на выходных отменил практически все матчи Серии А, в том числе и матч "Интера" против "Сампдории", а также около 40 матчей любительских чемпионатов.

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Вчера стало известно, что матч "Ювентус" – "Интер" и еще шесть встреч чемпионата Италии на ближайших выходных пройдут без зрителей. Из-за этого уже вспыхнул скандал, так как "Ювентус" отказывается возвращать фанатам деньги за билеты.

Напомним, Италия больше всех пострадала от коронавируса среди европейских стран. Количество заразившихся растет с геометрической прогрессией. Как сообщает Euronews, после решения итальянских властей изолировать 10 городов, где был зафиксирован коронавирус, люди в панике скупают продукты и предметы первой необходимости.

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