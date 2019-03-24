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На клубном чемпионате мира по футболу команды разыграют миллиард евро

Сегодня, 14:36

Турнир сильнейших команд планеты состоится летом 2021 года в Японии

ФИФА нашла инвесторов
ФИФА нашла инвесторов. Фото: AFP
На клубном чемпионате мира по футболу команды разыграют миллиард евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/779/a1c/5c9779a1c0254.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/779/a1c/5c9779a1c0254.jpg Футбол Турнир сильнейших команд планеты состоится летом 2021 года в Японии

Один миллиард евро будет разыгран в качестве призовых на клубном чемпионате мира по футболу в Токио, сообщает AS. Новый турнир ФИФА пройдет с 17 июня по 4 июля 2021 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино сумел договориться с японским банком SoftBank, который возглавляет группу инвесторов, готовых вложить в турниры ФИФА 20,3 миллиарда евро в течение следующих 10 лет.

Турнир призван заменить Кубок конфедераций. И если ранее клубы не получали никаких денег за то, что их игроки отправлялись на этот турнир, то теперь вознаграждение будет более, чем солидное.

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) уже высказывала свою точку зрения, заявив, что топ-клубы Европы будут игнорировать данный турнир.

Европа будет представлена на турнире 8 командами – по 4 победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы последних лет. Еще 6 клубов делегирует Южная Америка, а Африка, Азия и КОНКАКАФ отправят на турнир по 3 команды. 24-м участником будет клуб из Океании.

Клубный чемпионат мира будет проводиться каждые 4 года (хотя Южная Америка настаивает на каждых 2). Команды будут поделены на 8 групп по 3 в каждой.

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Тег футбол, ФИФА, клубный чемпионат мира

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SportArena

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