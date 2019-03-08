На команду Александра Зинченко завели дело по обвинению в финансовых махинациях
УЕФА проверит информацию о нарушении английским клубом правил финансового fair play
УЕФА официально объявил о начале расследования в отношении "Манчестер Сити" по поводу озвученных в прессе обвинений о нарушении правил финансового fair play. За последние месяцы немецкий журнал Spiegel опубликовал целую серию материалов, основанных на взломанной переписке сотрудников клуба с "Этихад".
Ранее Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой "ПСЖ" и "Манчестер Сити" избежали санкций за нарушение правил организации с помощью президента ФИФА Джанни Инфантино и экс-главы УЕФА Мишеля Платини.
Сообщалось, что "горожане" не только с ведома, но и по прямому указанию своего владельца шейха Мансура ищут способы обойти правила финансового контроля УЕФА. В одном из своих свежих материалов Spiegel утверждал, что шейх Мансур вложил в "Сити" собственные деньги сверх допустимого лимита, замаскировав это под спонсорский контракт. Теперь все эти обвинения будут проверены.
"Расследование будет сосредоточено на нескольких предполагаемых нарушениях финансового fair play, которые недавно был озвучены в различных медиа", – гласит заявление УЕФА.
Добавим, что в 2014 году "Сити" уже был наказан за нарушение правил финансового fair play, фактически выплатив только 18 миллионов фунтов в качестве штрафа.
Ранее разобраться с "ПСЖ" и "МанСити" потребовал от УЕФА знаменитый немецкий тренер Юрген Клопп. Клопп уверен, что финансовый фэйр-плей должен соблюдаться всеми без исключения.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На команду Александра Зинченко завели дело по обвинению в финансовых махинациях". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тренировка "МанСити": украинец Зинченко и тут – лучший!
Появились новые доказательства того, насколько крут украинский защитник "Манчестер Сити"
Звезде "ПСЖ" Неймару за длинный язык грозит дисквалификация в еврокубках
Бразилец раскритиковал систему VAR, которая привела к решающему голу в матче
Вот это уровень: украинец Зинченко вошел в символическую сборную месяца в чемпионате Англии
Игрок сборной Украины получил одну из самых высоких оценок по итогам февраля
Легендарный английский форвард похвалил Александра Зинченко
Алан Ширер в восторге от игры украинца с "Борнмутом"