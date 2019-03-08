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На команду Александра Зинченко завели дело по обвинению в финансовых махинациях

Сегодня, 10:14

УЕФА проверит информацию о нарушении английским клубом правил финансового fair play

Фото: AFP
На команду Александра Зинченко завели дело по обвинению в финансовых махинациях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/224/1c3/5c82241c38036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/224/1c3/5c82241c38036.jpg Футбол УЕФА проверит информацию о нарушении английским клубом правил финансового fair play

УЕФА официально объявил о начале расследования в отношении "Манчестер Сити" по поводу озвученных в прессе обвинений о нарушении правил финансового fair play. За последние месяцы немецкий журнал Spiegel опубликовал целую серию материалов, основанных на взломанной переписке сотрудников клуба с "Этихад".

Ранее Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой "ПСЖ" и "Манчестер Сити" избежали санкций за нарушение правил организации с помощью президента ФИФА Джанни Инфантино и экс-главы УЕФА Мишеля Платини.

Сообщалось, что "горожане" не только с ведома, но и по прямому указанию своего владельца шейха Мансура ищут способы обойти правила финансового контроля УЕФА. В одном из своих свежих материалов Spiegel утверждал, что шейх Мансур вложил в "Сити" собственные деньги сверх допустимого лимита, замаскировав это под спонсорский контракт. Теперь все эти обвинения будут проверены.

"Расследование будет сосредоточено на нескольких предполагаемых нарушениях финансового fair play, которые недавно был озвучены в различных медиа", – гласит заявление УЕФА.

Добавим, что в 2014 году "Сити" уже был наказан за нарушение правил финансового fair play, фактически выплатив только 18 миллионов фунтов в качестве штрафа.

Ранее разобраться с "ПСЖ" и "МанСити" потребовал от УЕФА знаменитый немецкий тренер Юрген Клопп. Клопп уверен, что финансовый фэйр-плей должен соблюдаться всеми без исключения.

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Тег УЕФА, Манчестер Сити, fair play

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fapl.ru

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