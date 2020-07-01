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На любой вкус: "Интер" забил шесть голов аутсайдеру чемпионата Италии

1 июля, 22:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Клуб из Милана забил по три мяча в каждом из таймов

"Интер" уничтожил "Брешию" в матче 29-го тура чемпионата Италии. Команда Антонио Конте отгрузила аутсайдеру Серии А шесть безответных мячей. Счет в матче был открыт уже на пятой минуте после красивого удара Эшли Янга "ножницами". Затем Алексис Санчем реализовал пенальти, а перед самым перерывом Данило Д’Амброзио довел счет до разгромного.

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Но на этом хозяева поля не остановились. В начале второго тайма Роберто Гальярдини забил четвертый мяч, а под конец встречи своими забитыми мячами отметились Кристиан Эриксен и Антонио Кандрева.

"Интер" – "Брешия" – 6:0
Голы: Янг (5), Санчес (20, пен), Д`Амброзио (45), Гальярдини (52), Эриксен (83), Кандрева (88)

"Интер": Ханданович, Бастони, Д`Амброзио, де Врей (Раноккия, 46), Янг, Мозес (Кандрева, 67), Барелла (Агум, 59), Валеро, Гальярдини (Эриксен, 68), Санчес, Мартинес (Лукаку, 68).

"Брешия": Йоронен, Матею, Папетти, Сабелли (Мангравити, 58), Семприни, Змргал (Шпалек, 58), Тонали, Дессена (Гецци, 82), Доннарумма (Торрегросса, 46), Айе, Скрабб (Бьярнасон, 46).

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Предупреждения: Матею (19), де Врей (41), Семприни (62), Агум (64).

"Интер" продолжает борьбу за золотые медали, но на данный момент команда Конте проигрывает четыре очка "Лацио" и восемь – "Ювентусу".

"Интер" – "Брешия". Обзор первого тайма:

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"Интер" – "Брешия". Обзор второго тайма:

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видео голов чемпионат Италии Интер Италия Брешия

Источник: Сегодня|Спорт

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