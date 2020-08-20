На матч против Украины в сборную Испании вызвали всего двух игроков "Барселоны"

Тренерский штаб сборной Испании огласил состав команды на сентябрьские матчи Лиги наций против Германии и Украины, сообщает УАФ. Напомним, с немцами испанцы встретятся 3 сентября в Штутгарте, а 6-го числа примут Украину в Мадриде на скромном стадионе, где играет дубль "Реала".

Реклама

Отметим, что в заявку команды Луиса Энрике были включены всего два игрока "Барселоны" – это полузащитник Серхио Бускетс и юный форвард Ансу Фати. Ранее "Барселона" подписала с Куманом 2-летний контракт и представила его эффектным видео. Знаменитый нидерландец вернулся в каталонский клуб, которому своим голом 28 лет назад помог выиграть Кубок чемпионов.

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кэпа Аррисабалага ("Челси", Англия), Унаи Симон ("Атлетико").

Защитники: Данни Карвахаль, Серхио Рамос (оба – "Реал"), Хесус Навас, Серхио Регилон (оба – "Севилья"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити", Англия), Пау Торрес ("Вильярреал"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Хосе Луис Гайя ("Валенсия").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Фабиан Руис ("Наполи", Италия), Тьяго Алькантара ("Бавария", Германия), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Оскар Родригес, Марк Асенсио (оба – "Реал"), данные Ольмо ("Лейпциг", Германия), Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Англия).

Реклама

Нападающие: Адама Траоре ("Вулверхэмптон", Англия), Родриго Морено ("Валенсия"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Ансуи Фати ("Барселона").

Смотрите, как Украина обыграла чемпионов Европы Португалию:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама