На матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен

Чемпион Украины открывает продажу билетов на первый еврокубковый матч 2020 года

Путь в Лиге Европы ведет в польский Гданьск

На следующий же день после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/20 "Шахтер" начал продажу билетов на домашний матч против "Бенфики". Как известно, встреча с португальским грандом состоится в Харькове 20 февраля 2020 года, начало – в 19:55.

Читайте полное досье на будущего соперника "Шахтера".

Клубный сайт информирует о возможностях для болельщиков. Билеты уже можно приобрести:

- онлайн на shakhtar.com;

- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (билеты нужно распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в кассах ОСК "Металлист" с 13 января 2020 года.

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Напомним, "горняки" отправились в отпуск без поражений в 2019 году.

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Все владельцы сезонных абонементов 17 декабря 2019 года получат СМС-сообщение с промокодом на скидку 20% при покупке от одного до четырех билетов. Цена билетов – от 50 гривен.

Смотрите обзор последнего матча "Шахтера" в Лиге чемпионов против итальянской "Аталанты"

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