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На матч "Вольфсбург" – "Шахтер" не пустят даже журналистов

10 марта, 21:23

Александр Трикиша

Поединок Лиги Европы подпал под карантин из-за коронавируса

Как уже известно, матч 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером" пройдет без зрителей из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. Тем не менее, это не все ограничения. Поединок будет закрыт для журналистов, но это никак не повлияет на организацию трансляции, сообщает tribuna.com.

Кроме этого, были отменены предматчевые и послематчевые пресс-конференции тренеров на "Фольксваген Арене". Напомним, матч состоится 12 марта, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что у "Шахтера" пополнение перед матчем Лиги Европы. Во вторник Алан Патрик и Марлос тренировались наравне со всеми. Команда провела часовое занятие на газоне комплекса "Святошин", полностью посвященное тактике.

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Ранее в СМИ появилась информация, что лидер полузащиты "Шахтера" пропустит матч с "Вольфсбургом" в Лиге Европы из-за травмы. По некоторым данным, Тарас Степаненко получил повреждение мениска и выбыл из строя.

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Смотрите, как "Шахтер" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл в результативную ничью с "Бенфикой":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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