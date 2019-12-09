На матче чемпионата Англии звучали гомофобские кричалки

Эвертон - Челси / Фото: Reuters

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"Эвертон" расследует сообщения о гомофобном скандировании во время матча 16-го утра Премьер-лиги с "Челси"

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Английский клуб опубликовал заявление, в котором подтверждается работа с полицией Мерсисайда и организацией по борьбе с дискриминацией Kick It Out по данному вопросу.

"Гомофобии нет места ни на нашем стадионе, ни в нашем клубе, ни в нашем сообществе, ни в нашей игре. Клуб решительно осуждает такое поведение и проводит тщательное расследование, которое будет включать в себя связь с полицией Мерсисайда", – написано в пресс-службе "Эвертона"

Одержав победу над "Челси", "Эвертон" поднялся на 14-е место в английской Премьер-лиге. Мерсисайдский клуб набрал 17 очков в 16 турах.

Ранее мы сообщали, что "Реал" готов проститься с двумя футболистами ради чемпиона мира. Руководство мадридского "Реала" намерено усилить состав команды полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. В минувшее летнее трансферное окно "Реал" уже пытался приобрести Погба, но тогда клубы не сумели договориться о сумме сделки.

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