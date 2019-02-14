На матче с "Шахтером" в Харькове ожидается армия фанов "Айнтрахта": ищут вареники, водку и Колизей

Немецкий клуб славится своими преданными болельщиками, но страдает из-за их поведения

Фото: ФК "Айнтрахт".

На матче с "Шахтером" в Харькове ожидается армия фанов "Айнтрахта": ищут вареники, водку и Колизей Алексей Исаенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/521/66d/5c652166d7c10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/521/66d/5c652166d7c10.jpg 2019-02-14T10:12:31+02:00 Футбол Немецкий клуб славится своими преданными болельщиками, но страдает из-за их поведения

"Пускай "Айнтрахту" пришлось бы играть хоть во Владивостоке – наших фанатов это бы не остановило!" – восклицал президент клуба Петер Фишер, подводя итоги 2018-го. Любопытно, что десять лет назад берлинская пресса, описывая путешествие "Герты" на матч Кубка УЕФА с "Металлистом", как по заказу окрестила Харьков... "Дальним Востоком" Украины. По официальным данным, сегодня франкфуртцы выйдут на матч с "Шахтером" в Харькове в сопровождении трехтысячной торсиды. У которой – после файеров, выбеганий на поле и драк в Риме – отложенное наказание от УЕФА: еще раз, и "Айнтрахт" будет лишен билетов на выездной матч еврокубков. Но только лишь три тысячи гостей из Франкфурта едут в Харьков? Кстати, сегодня ночью в центре Киева подрались фаны "Динамо" и "Айнтрахта": опубликованы фото и видео. В конфликте приняли участие 42 болельщика киевлян и 70-80 гостей из Германии.

Сообщениями отправляющихся в Украину "дикарем" немцев пестрят онлайн-форумы "Айнтрахта". Добираются через Будапешт, Варшаву, Стамбул... "Есть билет на рейс Дортмунд – Киев, ищу попутчика! Всего 17,99 евро плюс 45 за переоформление!". "Вступайте в группу "Орлы в Харькове!" Вместе мы найдем самые вкусные вареники и самую холодную водку, а также определимся с просмотром достопримечательностей – если окажется, что в Харькове действительно нет Колизея". "Собираюсь в пятницу бухать в Киеве. Кто со мной? Тел. 017...". "Летит кто-то утром из Жулян? Не подвезете до аэропорта, есть место в машине?". "Два лишних билета на поезд Харьков – Киев, 15-го в 7:22! Присоединяйтесь!".

Минувшей осенью поддержать "Айнтрахт" в матче ЛЕ с "Аполлоном" на Кипр отправились 6000 болельщиков! На игре заключительного тура группового этапа с "Лацио" в Риме их было уже 9 тысяч! А в Марсель, несмотря на вердикт УЕФА (матч проходил при пустых трибунах) и даже запрет на пребывание в городе, поехали несколько сотен франкфуртских фанатов – только бы быть поближе к команде! Оккупировали ресторанчики в порту, смотрели телетрансляцию. И потом до поздней ночи праздновали победу – вместе с присоединившимися к ним президентом Фишером и несколькими футболистами.

Впечатляет цифра, озвученная в конце января на общем собрании "Айнтрахта" – число членов клуба в рекордные сроки достигло отметки 67 500! Еще в 2015-м их было всего 30 тысяч – каков прирост! 17 000 новых заявлений – только за минувшие 12 месяцев! Некоторые пополнили ряды "Айнтрахта" не просто из любви к футболу – решили поддержать гражданскую позицию президента клуба. Как известно, в последние годы партия правых популистов AfD (Альтернатива для Германии), пропагандирующая неприязнь к "чужакам", получила в Германии немало голосов избирателей, шаг за шагом войдя в парламенты всех федеральных земель. В декабре 2017 года Петер Фишер резко высказался об AfD: "Голосовать за них – это не соответствует нашему уставу. Тот, кто поддерживает партию, в которой имеют место расистские и унижающие человеческое достоинство тенденции, не может быть членом нашего клуба! У "Айнтрахта" – другие ценности!". Это заявление вызвало большой резонанс, AfD-шники пачками понесли заявления на Фишера в суд – за нарушение конституционных норм. Их рассмотрение тянулось месяцами, но недавно прокуратура все заявления отклонила. "Закрытие судебных дел подтвердило, что каждый гражданин этой страны имеет право свободно высказать свое мнение", – резюмировал Фишер.

Но вернемся к делам футбольным. Многочисленным болельщикам "Айнтрахта" есть чем гордиться. Выигрыш Кубка Германии, шесть побед в матчах группового турнира Лиги Европы. Франкфуртцы – в полном порядке. Этот тезис подтверждает традиционная "Табель о рангах немецкого футбола", публикуемая раз в полугодие в авторитетном "Киккере". Кевин Трапп – в пятерке лучших голкиперов Бундеслиги. Японец Макото Хасэбэ – на первом месте среди центральных защитников. Филип Костич и Данни да Кошта – в пятерке лучших крайних защитников. Наконец, "магический треугольник" Себастиен Аллер, Лука Йович (21-летнего серба сейчас обрабатывает "Барселона"), Анте Ребич – соответственно на 1-м, 3-м и 6-м местах в рейтинге нападающих. Три форварда из одного клуба в шестерке – такого в Бундеслиге не случалось уже два десятилетия, со времен штутгартского трио Балаков-Элбер-Бобич. Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич – Человек года 2018 по версии "Киккер". Тренера Ади Хюттера коллеги признали лучшим тренером Бундеслиги. Хорошая команда. А чего стоит сумасшедшая атмосфера на стадионе! Неудивительно, что все билеты на ответный матч "Айнтрахт" – "Шахтер", который состоится через неделю во Франкфурте, давно раскуплены.

А сегодня – первая встреча, на "Металлисте". И над вечерним морозным Харьковом наверняка будет разноситься любимая песенка фанатов "Айнтрахта" – положенный на мелодию из фильма про Пеппи Длинный Чулок нехитрый куплет: "Эй, "Айнтрахт" Франкфурт, тра-ля ля ля-ля ля-ля ля-ля!".

Ранее мы писали, что 22 игрока вошли в заявку "Шахтера" на матч против "Айнтрахта" в Лиге Европы. Соломон может дебютировать в составе "Шахтера" уже завтра, Бондаренко в Харьков не прилетел.

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АВТОР: Алексей Исаенко Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.