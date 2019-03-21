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На матче соперника сборной Украины поставили гендерно-нейтральные туалеты

Сегодня, 17:40

Немцы позаботились о болельщиках-трансгендерах на игре Германия – Сербия

Гендерно-нейтральный туалет на матче Германия - Сербия
Гендерно-нейтральный туалет на матче Германия - Сербия. Фото: Twitter
На матче соперника сборной Украины поставили гендерно-нейтральные туалеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3af/9ed/5c93af9ed613f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3af/9ed/5c93af9ed613f.jpg Футбол Немцы позаботились о болельщиках-трансгендерах на игре Германия - Сербия

20 марта в Вольфсбурге состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Сербии (1:1). Немецкая футбольная федерация решила позаботиться о болельщиках-трансгендерах, потому на стадионе работал гендерно-нейтральный туалет. Ранее трансгендеры испытывали чувство дискомфорта, посещая мужские либо женские туалеты – люди часто не одобряли выбор трансгендеров.

Кроме того, болельщики на матче Германия – Сербия могли самостоятельно выбирать, стюард какого пола будет их осматривать при входе на стадион – мужчина или женщина.

В январе 2018 года в Германии ввели закон о третьей гендерной категории, который позволяет всем гражданам страны выбрать себе один из трех полов: мужской, женский или смешанный, что фиксируется в паспорте.

Напомним, сборная Сербии – соперник Украины в отборе на чемпионат Европы. Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи против Португалии и Люксембурга в отборе на Евро-2020. Позже команда отправится в Лиссабон. В Киеве остались травмированный Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.

Ранее в США трансгендер стала кандидатом на пост губернатора штата:

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Тег футбол, туалет, сборная Германии, сборная Сербии

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sport24.ru

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