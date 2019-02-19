"На меня фанаты в Испании кричат – "фашист": откровения украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули

Экс-нападающий сборной Украины рассказал, что мешает продвижению его карьеры в испанском футболе

Роман Зозуля. Фото: AFP

"На меня фанаты в Испании кричат – "фашист": откровения украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c3b/1a1/5c6c3b1a1d364.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c3b/1a1/5c6c3b1a1d364.jpg 2019-02-19T19:23:00+02:00 Футбол Экс-нападающий сборной Украины рассказал, что мешает продвижению его карьеры в испанском футболе

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля, спасающий жизни футболистов и регулярно забивающий за свою команду в Сегунде, рассказал, что мешает ему перейти в клуб высшего дивизиона Испании – Ла Лиги.

"Если мы выходим в Ла Лигу, у меня контракт еще на год продлевается. Если остаемся в Сегунде, контракт истекает у меня, – сказал Зозуля в эфире Youtube-канала Циганик LIVE. - По Ла Лиге ходят слухи, и в прошлом ходили. В Примере многие команды боятся из-за той ситуации с "Райо Вальекано". Здесь для каждой команды фанаты играют большую роль в жизни клуба. В прошлом году моему агенту звонили и спрашивали: "Можешь нам привезти такого украинца-форварда, как Рому? Точно такого же, но не Зозулю". Очень многие команды разговаривают с агентом, очень хотят меня, но в тот же момент очень сильно боятся, как воспримут это фанаты. Даже в Сегунде играем, то фанаты одной команды нормально реагируют, а другой – кричат "фашист" и так далее. Я не обращаю внимания. Я так понимаю, у меня есть шанс сыграть в Ла Лиге, только если "Альбасете" выйдет. Другой шанс вряд ли будет, потому что многие хотят, но боятся реакции фанов. Что касается фанатов "Альбасете", то они полностью за меня".

"Я человек упертый. Спросил у жены с дочкой, нравится ли им жить в Испании, сказали, что нравится. Значит, мы опять едем в Испанию. Мне было без разницы, если скажут на улице, что я "фашист" или еще кто-то. Здесь, в Альбасете, меня очень любят, – говорит Зозуля. – Кстати, все футболисты в Испании за меня. Говорят, что жесть, что произошло. Бывает, ставят неловкие вопросы, даже не знаю, что отвечать. К примеру, спрашивают: "У вас же война, на вас напали русские, это мы все знаем. А как может ваш футболист переходить в Россию? Как футболист может поехать на рыбалку и выставить фотографию с Ростова?" Они говорят, что это публичные личности, на них многие подписаны. Другие люди начинают думать: "Да какая война, если человек едет на рыбалку в Россию?" Честно, не знаю, как на эти вопросы отвечать. Бывает, прокручиваю эти вопросы в голове, все равно не знаю, как ответить".

Как сообщалось ранее, Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании.

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