Месси пропустит первый матч отбора на ЧМ-2022 / Фото: AFP

На Месси пытались напасть во время концерта на Ибице https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8 2019-07-29T16:30:00+03:00 Футбол Но фаната не пустил охранники

Нападающий Лионель Месси попал в неприятную ситуацию. Во время вечеринки на Ибице, где футболист был с женой Антонеллой Роккуццо, к нему пытался пробраться неизвестный.

Пытаясь помешать отдыху аргентинца, мужчина пробирался через охрану Месси, но ему так и не удалось это сделать – игрока моментально окружили секьюрити. Путь нарушителю порядка преградил охранник. Источники указывают, что атаковавший пытался спровоцировать знаменитого аргентинца на конфликт.

Ранее мы писали, что жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка.

Также стало известно, во сколько Месси обошелся отдых на уединенном острове. Аргентинский футболист вместе с семьей отдыхал на острове в Карибском бассейне. На курорте есть собственный пляж с белым песком, а остров настолько уединен, что до него можно добраться только на лодке, а машин нет.

Напомним, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Лидер сборной Аргентины был удален в матче с Чили и обвинял организаторов в коррупции.

Смотрите гол Месси за "Барселону" в матче Лиги чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама