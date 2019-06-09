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На месте Хацкевича в "Динамо" мог быть турок: раскрылись тайные переговоры Суркиса

9 июня, 14:19

Победитель юношеского чемпионата Европы Абдулла Авджи предпочел киевлянам стамбульский "Бешикташ"

Абдулла Авджи. Фото NTVSpor.net
Абдулла Авджи. Фото NTVSpor.net.

Новый главный тренер "Бешикташа" Абдулла Авджи мог возглавить киевское "Динамо". Об этом сообщает турецкий журналист Деврим Зенги в своем Twitter. По данным источника, 55-летний турецкий специалист, ранее возглавлявший команду "Истанбул Башакшехир", а также выигрывавший юношеский ЧЕ со сборной Турции, получал предложение от киевского клуба за 20 дней до назначения в "Бешикташе". Отмечается, что перед предложением президент вице-чемпионов Украины Игорь Суркис советовался с голкипером команды Денисом Бойко по поводу кандидатуры Авджи. Этот тренер и голкипер пересекались в турецкой Суперлиге. Однако в итоге у киевлян с Авджи не срослось.

Как мы писали, несмотря на провальный сезон, "Динамо" решило не менять главного тренера, продлив контракт с Александром Хацкевичем. Новое соглашение рассчитано на два года. Как известно, белорусский специалист работает в киевском клубе с 2017-го и за это время выиграл всего один трофей.

Интересно, что ранее сообщалось о том, что за пост главного тренера "Бешикташа" поспорят Ребров и Луческу. Однако в конечном итоге руководство стамбульского клуба сделало выбор в пользу местного наставника.

Напомним, "Динамо" завершило чемпионат Украины на втором месте, обыграв в заключительной игре сезона "Александрию":

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, чемпионат Турции, Александр Хацкевич

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Сегодня|Спорт

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