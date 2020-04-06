На Милевского уже почти не ходят: коронавирус "убрал" болельщиков с трибун в чемпионате Беларуси

Средняя посещаемость на матчах белорусской "вышки" упала до 327 зрителей. Но чемпионат все еще не останавливают

Посещаемость высшей лиги Беларуси – единственного национального чемпионата Европы, продолжающегося в условиях пандемии коронавируса – снизилась практически до нуля. Болельщики отказываются рисковать своим здоровьем, раздумывая дома над советом президента Лукашенко "травить вирус водкой",либо применяя его на практике.

Средняя посещаемость матчей 3-го тура чемпионата Беларуси, в котором брестское "Динамо" Милевского проиграло "Славии", составила всего лишь 327 зрителей на игре. Таким образом количество болельщиков на трибунах уменьшилось сразу на 70 процентов по сравнению со вторым туром.

Артем Милевский / Фото: Instagram Реклама

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Больше всех зрителей собрал матч "Динамо" Брест – "Славия" (546). Худшая посещаемость зафиксирована в Борисове на игре "Смолевичи" – "Витебск" (100). Отметим, что средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси годичной давности была в 10 раз выше – 3273 зрителя.

Добавим, что на утро 6 апреля в Беларуси официально были подтверждены 562 случая заражения коронавирусом, 8 человек умерло.

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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