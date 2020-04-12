"На мне снова растут волосы": легендарный итальянский футболист победил страшную болезнь

Бывший нападающий сборной Италии, туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" знаменитый Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от рака поджелудочной железы. Об этом 55-летний итальянец рассказал в интервью Daily Mail. Ранее мы сообщали, что легенде "Ливерпуля" удалось справиться с коронавирусом.

"Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй – девять. Это было тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я. Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить свое здоровье – значит снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. Мне очень повезло по сравнению со многими другими", – заявил Джанлука Виалли.

Джанлука Виалли / Фото: Getty Images

Читайте также: "Вы не видели, что творится в больницах": врач из Италии дал совет по борьбе с коронавирусом

В тренде Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Отметим, что в свое время Виалли провел 59 матчей в составе сборной Италии. С "Челси" он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей Кубков. Тогда как в составе "Ювентуса" итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов.

Смотрите, как бывший клуб Виалли "Ювентус" до пандемии коронавируса играл с "Интером"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама