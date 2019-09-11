На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело

Девушка может и сама сесть в тюрьму

Неймар / Фото: AFP

Полиция бразильского штата Сан-Паулу возбудила уголовное дело против модели Нажилы Триндади, обвинившей в изнасиловании нападающего сборной Бразилии и французского клуба "ПСЖ" Неймара. Как мы писали ранее, Роналду подрался с Неймаром на световых мечах.

Девушка обвиняется в мошенничестве, клевете и вымогательстве. Кроме того, в распространении эротического контента обвиняется бывший партнер модели Эстивенс Алвес.

Как сообщалось ранее, бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле. Девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы, подав заявление в полицейский участок Сан-Паулу

Неймар отрицал все обвинения и настаивал, что это шантаж с целью вымогательства денег. В июле стало известно, что Неймар избежал суда по этому обвинению.

Сообщалось, что бразильская модель требовала у Неймара деньги, чтобы не обнародовать видео, на котором запечатлена вся последовательность сексуальных действий в отеле Парижа.

Так Неймар забивал за "ПСЖ":

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