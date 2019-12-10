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На открытой тренировке перед "Аталантой" игроки "Шахтера" водили хороводы в лесу

10 декабря, 19:00

В составе чемпионов Украины травмированных нет - в среду все готовы играть

Настроение у "Шахтера" хорошее

Настроение у "Шахтера" хорошее / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Перед завтрашним решающим матчем Лиги чемпионов против "Аталанты" в Харькове, донецкий "Шахтер" провел тренировку. Состоялась она под Киевом на базе клуба в загородном комплексе "Святошин". А вот "Аталанта", как мы писали, прилетела в Харьков в тумане, а ее болельщиков высадили в Киеве.

Все игроки "Шахтера" тренировались на свежем лесном воздухе в общей группе – травмированных и больных в команде нет. Об этом сообщил официальный сайт клуба. Настроение у футболистов было отличное. Среди упражнений было несколько занимательных, в том числе, когда парни брались за руки и ловили "в сети" соперников по игре.

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Открытыми для журналистов по традиции были лишь первые 15 минут тренировки. После этого прессу попросили удалиться, а команда занялась отработкой вариантов игру на завтрашний поединок с "Аталантой".

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