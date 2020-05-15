На поле смогут выйти на два футболиста больше: в чемпионате Германии разрешили "лишние" замены

Правила будут действовать в первой и второй Бундеслигах

Руководство немецкой футбольной лиги разрешило проводить пять замен вместо трех до конца нынешнего сезона. Эту новость сообщили на официальном сайте организации. Напомним, что Бундеслига возобновит сезон первой из ведущих европейских чемпионатов 16 мая. Первым матчем дня станет дерби рурского региона в Дортмунде, где "Боруссия" примет "Шальке" из Герзенкирхена.

При этом немецким командам разрешено менять не более двух игроков одновременно. Данные правила будут действовать в первой и второй Бундеслигах до окончания нынешнего сезона. Напомним, что из-за пандемии COVID-19 чемпионат Германии был приостановлен в марте.

Читайте также: Из-за коронавируса на матчах футбольной команды не сможет присутствовать козел

Реклама

Лидером Бундеслиги на данный момент является мюнхенская "Бавария", которая набрала 55 очков в 25 матчах. В лидирующую группу входят дортмундская "Боруссия" (51), "РБ Лейпциг" (50), менхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47). А ближайший соперник "Баварии" остался без тренера перед возобновлением сезона.

Смотрите, как до паузы в футбольном сезоне "Бавария" переиграла "Челси"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама