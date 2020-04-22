На пост президента Премьер-лиги Украины выдвинули "испанца", который устроил переход Лунина в "Реал"

На должность главы украинской футбольной Премьер-лиги появился еще один претендент – бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук. Это довольно известный агент, проживающий в Испании и утверждающий, что именно он устроил один из самых громких трансферов в истории украинского футбола – переход Андрея Лунина из "Зари" в "Реал".

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Кандидатуру Олега Смалийчука на должность руководителя Премьер-лиги выдвинул его бывший клуб – львовские "Карпаты". Об этом сообщает официальный сайт "зелено-белых" – соответствующее письмо выслано на адрес дирекции УПЛ.

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Олег Смалийчук / Фото: Та то Таке

Ранее украинская Премьер-лига сообщила, что на пост президента УПЛ зарегистрирован только один кандидат – 47-летний босс Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко.

Хотя о желании баллотироваться на пост президента Премьер-лиги заявлял и Михаил Метревели. "Я выдвигаю свою кандидатуру сам лично. Меня не выдвигает ни один клуб", – говорил Метревели, известный по работе экспертом на каналах "Футбол".

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Отметим, что выборы президента украинской футбольной Премьер-лиги должны состояться 27 апреля. Однако не исключено, что из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, определение преемника швейцарца Томаса Гримма на посту босса УПЛ будет отложено.

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