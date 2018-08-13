На Реброва денег не хватило: польский клуб представил нового главного тренера

Сегодня, 18:50

"Легия" остановила свой выбор на специалисте из Португалии

Рикарду Са Пинту. Фото ФК &quot;Легия&quot;
Рикарду Са Пинту. Фото ФК "Легия"

Польская "Легия" представила нового главного тренера. Им стал известный по работе в "Спортинге", "Црвене Звезде", "Атромитосе" и "Стандарде" португальский специалист Рикарду Са Пинту. Соглашение с 45-летним тренером рассчитано на три года.

Ранее сообщалось, что "Легия" интересовалась украинским тренером Сергеем Ребровым, который остается без работы после увольнения из Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Однако поляки не смогли удовлетворить финансовые аппетиты бывшего тренера "Динамо".

После прекращения работы в Саудовской Аравии Ребров назвал истинную причину увольнения из "Аль-Ахли"Украинец сам собирался покинуть клуб по окончании сезона.

Кстати, недавно появились слухи, что Ребров вернется в "Динамо" в случае увольнения Александра Хацкевича, но тренер опроверг их в тот же день.

"Легия" уволила бывшего тренера после неожиданного поражения "Дюделанжу" из Люксембурга в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. на этой же стадии "Динамо" играет со "Славией". Первый матч в Праге завершился ничьей 1:1, ответная встреча пройдет в Киеве 14 августа. На предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич заявил, что "Динамо" нужно жалить соперника в атаках, как это делали осы на стадионе в Чехии.
футбол, Сергей Ребров, чемпионат Польши, Легия, Рикарду Са Пинту

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Сегодня|Спорт

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