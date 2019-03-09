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На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца

Сегодня, 11:02

Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен"

Фото: Instagram
На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/37f/92a/5c837f92ad3eb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/37f/92a/5c837f92ad3eb.png Футбол Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" - "за": "11-й номер как раз свободен"

Нигерийский нападающий Браун Идейе, в свое время успешно выступавший в "Динамо", просится назад в киевскую команду. В комментарии к инстаграм-посту голкипера "Динамо" Дениса Бойко (тот выставил фото команды с лондонского "Стэмфорд Бридж"), Идейе написал, что киевский клуб нуждается в форварде его типа. "Вашей команде нужен такой нападающий, как я", – написал Идейе.

Сейчас Брауну Идейе – 30 лет. Он играл за киевлян с 2011 по 2014 год. На его счету 45 голов и 12 ассистов в 107 матчах. С 1 января 2019 года форвард является свободным агентом. Последним его клубом была "Малага", за которую он выступал на правах аренды, принадлежа при этом "Тяньцзинь Теды". В испанском клубе нигериец забил 1 гол в 13 матчах.

ТАК СЕЙЧАС ВЫГЛЯДИТ ИДЕЙЕ:

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Интересно, что болельщики "Динамо" положительно отнеслись к возможному возвращению Идейе. 

"А Браун не помешал бы сейчас команде, когда Беседин и Соль травмированы. Тем более он еще и свободный агент. Можно брать бесплатно", – пишут фаны "Динамо" в сети. Среди других комментариев: "Идейе, возвращайся! Как раз 11-й номер свободен", "Настоящий нападающий. Таких в Украине сейчас полтора. И все они – не в "Динамо".

Также по поводу возвращения Идейе в "Динамо" среди болельщиков команды популярный комментарий такого содержания: "Динамо" нужен не Идейе, а новый тренер". 

Как сообщалось ранее, "Динамо" было разгромлено в первом матче 1/8 Лиги Европы в Лондоне. После этого легионер динамовцев заявил, что в ответном поединке "необходимо биться за фанатов, за Киев, за Украину".

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Тег Динамо Киев, Браун Идейе

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Сегодня|Спорт

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