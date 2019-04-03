На российского журналиста, похвалившего сборную Украины, напали в Москве

Комментатору Василию Уткину брызнули неизвестным веществом в лицо. Пострадавший намекнул, кто ему мстит

Василий Уткин. Фото: Instagram

На российского журналиста, похвалившего сборную Украины, напали в Москве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3d2/ebb/5ca3d2ebbeb13.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3d2/ebb/5ca3d2ebbeb13.png 2019-04-03T00:24:00+03:00 Футбол Комментатору Василию Уткину брызнули неизвестным веществом в лицо. Пострадавший намекнул, кто ему мстит

Российский журналист Василий Уткин сообщил, что на него напал неизвестный и брызнул в лицо жидкостью.

"Мне только что брызнули неизвестной ##### [фигней] в лицо. Это случилось после тренировки "Эгриси". Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из "Локо-Спорт", у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон – для отчетности. Чем брызнул - не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах. Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила".

"Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", – написал Уткин в своем телеграм-канале, опубликовав ссылку на скандальный выпуск своей программы об агенте Алане Агузарове и тренере сборной России Станиславе Черчесове. Там Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на игроков через Агузарова.

Еще раньше Уткин поставил Черчесову в пример стиль игры сборной Украины в матче с португальцами. "Украина в футбол играет, а мы – нет", – сказал Уткин.

Как сообщалось ранее, сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020. Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома.

Также сообщалось, что экс-игрок сборной России по футболу превратился в бомжа. Иван Саенко, выигравший "бронзу" чемпионата Европы 2008, пострадал от африканской аферы друга.

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