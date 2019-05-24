На Руслана Малиновского претендует финалист Лиги Европы

Украинский полузащитник выбирает между топ-чемпионатами Европы

Руслан Малиновский. Фото: Getty Images

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации Corriere del Mezzogiorno, кроме "Наполи" в борьбу за украинского хавбека включился также и лондонский "Арсенал". При этом у неаполитанцев есть конкретное предложение для "Генка" – 15 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что Малиновским также интересуются в Португалии. В частности, его хочет приобрести "Спортинг". Также агент украинца Сергей Серебренников заявил, что в услугах Малиновского заинтересованы топ-клубы Испании и Италии.

Напомним, Руслан Малиновский выступает в составе "Генка" с 2017 года. В нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 37 матчах чемпионата Бельгии, забил 13 мячей (пять – с пенальти), отдал 11 результативных передач и помог клубу завоевать золотые медали. С 2015 года Малиновский выступает за сборную Украины, за которую провел 20 матчей и стал автором двух голов.

Также сообщалось, что агент Руслана Малиновского опроверг слухи о трансфере игрока в лагерь "Спартака". "То, что пишут о московской команде - это неправда", – заявил Серебренников.

Как Руслану Малиновскому вручали золотую медаль чемпиона Бельгии:

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