"На самом деле я хорошая девочка": горячая подруга Морозюк порадовала откровенным фото

Анна Дрига / Фото: Instagram

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Бывший игрок "Динамо" Виталий Мандзюк расстался со своей женой Анной и вошел в тренерский штаб сборной Украины U-18, где будет помогать бывшему одноклубнику Владимиру Езерскому.

Сейчас красотка, которая воспитывает сына от брака с футболистом, регулярно балует фанатов соблазнительными роликами у себя в Instagram.

Буквально на днях у эффектной брюнетки вышла целая горячая фотосессия.

Также девушка очень в тесных отношениях с Ириной Морозюк. Подруги вместе выставляли откровенные фото и еще больше видео.

Смотрите, как Ирина Морозюк зажигает со своей подругой Анной Мандзюк

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

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Ранее мы писали, что Ирина Морозюк осуществила футбольный трюк со стриптизом, раздевшись для видео в Instagram. Горячая супруга украинского защитника, выступающего нынче в Турции, похвасталась футбольной техникой и идеальным телом.

Ирина Морозюк устроила стриптиз с мячом Видео: Instagram

Отметим, что самые эпатажные девушки украинского футбола ранее уже не раз взрывали интернет. Например, когда Ирина Морозюк показала себя под струей воды в душевой кабинке, Анна Мандзюк написала ей: "Я все-таки тебя люблю чуть больше, чем просто как подругу".

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